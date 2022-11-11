Українські спеціальні підрозділи перебувають у Херсоні, Сили оборони на підступах до міста.

Про це у своєму зверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, жителі Херсона вже самостійно почали прибирати в місті російську символіку.

"Я щасливий бачити, як люди попри всі загрози, попри репресії та знущання окупантів берегли українські прапори, вірили в Україну... І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності, самі херсонці вже прибирають із вулиць і будівель російську символіку та будь-які сліди перебування окупантів у Херсоні", - сказав Президент.

Він підкреслив, що "так само буде і в тих містах, які ще очікують на наше повернення".

Зеленський подякував українським захисникам, які забезпечують проведення наступальної операції на півдні. Глава держави зазначив, що скоро стануть відомі їхні прізвища, а також анонсував нагородження героїв відзнаками.

Глава держави додав, що після того, як Сили оборони вийдуть на визначені рубежі, у Херсоні почнуть проводити стабілізаційні заходи.

"Перше – міни. Окупанти залишили дуже багато мін і вибухівки, зокрема на життєво важливих обʼєктах. Будемо очищувати. Дуже важливо: зараз, коли розмінування ще навіть не почалося, ми не можемо забезпечити доступ представників ЗМІ в Херсон. Треба розмінувати хоча б базові комунікації, перевірити основні об’єкти", - сказав Президент.

Він звернувся до російських окупантів, а також найманців і колаборантів, які залишилися в місті, і закликав здатися в український полон.

"Ми гарантуємо ставлення до вас згідно із законом і міжнародними нормами. І тим російським військовим, хто перевдягнувся в цивільне і десь там ховається, хочу сказати, що ви не сховаєтесь. Все одно знайдемо. Не затягуйте це. Добровільно прийти в український полон – це єдиний варіант для всіх окупантів", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони підтвердило захід у Херсон українських військових. У той же час більша частина окупаційних військ ще перебуває на правому березі Херсонщини.