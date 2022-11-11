Шмигаль анонсував запуск іще двох індустріальних парків в Україні

Вони запрацюють на Львівщині й Тернопіллі.

В Україні запрацюють іще два індустріальні парки.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Вони з'являться у Львівській і Тернопільській областях.

За словами Шмигаля, на Львівщині запрацює "Еко-смарт парк Галіт". Тут на площі 19 гектарів буде створено понад тисячу робочих місяць у сфері переробної промисловості.

На Тернопільщині створять Західноукраїнський промисловий Хаб. Тут також буде понад тисяча нових робочих місць у сфері легкої, харчової та переробної промисловості.

Нагадаємо, влітку уряд ухвалив рішення створити два індустріальні парки на Буковині.

У червні Верховна Рада схвалила податкові та митні стимули для індустріальних парків в Україні. На думку ініціатора відповідних законопроєктів Дмитра Кисилевського, такі парки спростять релокацію промислових підприємств під час війни і прискорять відновлення економіки.