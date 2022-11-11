На відновлення пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд грн, для системи розподілу електроенергії - мінімум 5 млрд грн

На відновлення пошкодженої від російських обстрілів енергетичної інфраструктури України необхідно чимало фінансових ресурсів.

Про це на засіданні уряду наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, на відновлення генерації пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд грн. Щоб привести до ладу об'єкти операторів системи розподілу електроенергії необхідно мінімум 5 млрд грн.

Шмигаль додав, що планові відключення електроенергії продовжать.

"З 10 до 31 жовтня вони торкнулися понад 9 млн людей. Це вимушена міра, яка потрібна для того, аби зберегти цілісність нашої енергетичної системи й убезпечити її від перенавантажень", - зазначив глава уряду.

Шмигаль також зазначив, що не варто виключати нових ударів РФ. Для попередження атак проводять комплексні заходи для захисту енергетичної інфраструктури та посилюють протиповітряну оборону.

За словами прем'єра, додаткові можливості для балансування української мережі дає інтеграція в європейську енергосистему.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії було війни уражено понад 400 об’єктів критичної інфраструктури у сфері електро- й теплопостачання.

Раніше в Офісі Президента озвучили план протидії "енергетичному геноциду" з боку РФ.