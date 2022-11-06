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В Офісі Президента озвучили план протидії "енергетичному геноциду" з боку Росії

Над необхідними рішеннями України працює разом з партнерами.

В Офісі Президента озвучили план протидії "енергетичному геноциду" з боку Росії
Фото: Влад Кузніченко

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк озвучив план протидії енергогеноциду з боку Росії.

У своєму Twitter Подоляк заявив, що хоч РФ намагається чинити "енергетичний геноцид", але "Київ та Україна вистоять".

"План протидії простий: системи ППО, захист об’єктів інфраструктури, оптимізація споживання. Держава ефективно долає ці виклики", - зауважив радник глави ОПУ.

Подоляк додав, що над необхідними рішеннями Україна працює разом з партнерами.

Нагадаємо, за підсумками засідання "Великої сімки" міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та США, а також Верховний представник ЄС оприлюднили заяву, в якій озвучили кроки з підтримки України та протидії російські агресії. Зокрема, і в сфері енергетичного шантажу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що країни G7 створили механізм координації за прикладом "Рамштайну", аби допомогти Україні протистояти атакам Росії на об'єкти енергетичної сфери. 

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