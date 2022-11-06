У Херсоні та частині сіл області немає світла - росіяни підірвали три електроопори поблизу Берислава

Росіяни підірвали три опори ліній електропередач поблизу Берислава на Херсонщині.
Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
В результаті у Херсоні та десятках населених пунктів області зникло електропостачання.
В СтратКомі зазначили, що у найближчий час відновлення подачі електрики не буде.
Як зазначив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, без світла - близько 10 населених пунктів області. Також немає води. Окупанти говорять про "теракт".
"Однак не уточнили, що теракт був здійснено ними же. Свідчення очевидців це підтверджують", - підкреслив Соболевський.
Нагадаємо, в Херсон окупанти не завозять медикаменти і продовольство, так вони спеціально провокують гуманітарну кризу.
Тим часом через російські обстріли Укренерго обмежує електропостачання у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.