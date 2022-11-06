На Сумщині збито ворожий безпілотник

Вдень 6 листопада у Сумській області збито російський безпілотник.

Про це повідомив у Facebook керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Доліталися. Мінус ще один ворожий безпілотник. Сьогодні його збили бійці Миропільського ДФТГ зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Сумській області протягом суботи, 5 листопада, під ворожим вогнем опинилися п'ять прикордонних громад.

4 листопада під російські обстріли потрапили чотири громади Сумщини, загалом випустили 70 снарядів і мін.