Пригожин створює центри ПВК Вагнера у Курській і Бєлгородській областях

За словами Пригожина, "ополчення" має складатися з жителів цих областей.

Приватна військова компанія "Вагнер", якою керує Євген Пригожин, оголосила про створення центрів "підготовки та управління народним ополченням" у Курській і Бєлгородській областях.

За словами Пригожина, "ополчення" має складатися з жителів цих областей, а залучати до забезпечення формувань потрібно місцевий бізнес, повідомляє "Новая газета".

"Центри підготовки" фінансуватиме сам Пригожин.

"Якщо ти власник невеликого заводу, на якому працює 100 осіб, і з них 50 - статевозрілі самці, то 25% повинні нести службу в окопах, а 75% продовжувати свою трудову діяльність. І так по колу - один тиждень в окопах, три вдома і на виробництві", - сказав Пригожин.

Він запропонував як заохочення нагороджувати державними нагородами підприємства, які надаватимуть добровольців.

За словами Пригожина, "в окопах усі мають стояти зі зброєю, але її носіння має бути заборонене в населених пунктах і поза лінією оборони".

Нагадаємо, що завербовані у російських тюрмах до приватної військової кампанії Вагнера, ймовірно, будуть залучені до будівництва так званої «лінії Пригожина» - системи оборонних укріплень на Донбасі.