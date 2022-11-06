Росіяни в Мелітополі формують загони "Юнармії"

Окупанти в Мелітополі на базі фейкового університету формують загони "Юнармії" - організації, що діє під крилом Міноборони РФ і готує "гарматне м'ясо" для армії окупантів.

Про це у Телеграм заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, окупанти посилюють ідеологічний тиск на дітей і молодь на тимчасово окупованих територіях.

"В школах навчають за російськими підручниками, де історія переписана за методичками КДБ. Старшокласникам планують викладати початкову військову підготовку - готують до можливої участі в "добробатах", - наголосив Федоров.

Раніше Федоров писав, що промисловість регіону переорієнтовують під потреби російських військ.

Нагадаємо, що в окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни встановили пам’ятник Леніну.