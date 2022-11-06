​Учора росіяни вбили двоє і поранили шестеро українців

Люди загинули у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій і Харківській областях.

Минулої доби внаслідок збройної агресії російської армії загинуло двоє мирних жителів, ще шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомили в Офісі президента з посиланням на дані ОВА.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 5 листопада:

Дніпропетровська область – 1 поранений

Донецька область – 1 загиблий, 3 поранених

Запорізька область – 1 загиблий, 1 поранений

Харківська область – 1 поранений.

Нагадаємо, учора російські окупанти завдали 4 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 35 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.