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​Учора росіяни вбили двоє і поранили шестеро українців

Люди загинули у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій і Харківській областях.

​Учора росіяни вбили двоє і поранили шестеро українців
Фото: ОП

Минулої доби внаслідок збройної агресії російської армії загинуло двоє мирних жителів, ще шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомили в Офісі президента з посиланням на дані ОВА.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 5 листопада:

  • Дніпропетровська область – 1 поранений
  • Донецька область – 1 загиблий, 3 поранених
  • Запорізька область – 1 загиблий, 1 поранений
  • Харківська область – 1 поранений.

 

Нагадаємо, учора російські окупанти завдали 4 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 35 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

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