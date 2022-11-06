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Окупанти обстріляли три громади Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, газогін, підприємства

Люди не постраждали.

Окупанти обстріляли три громади Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, газогін, підприємства
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Росіяни 8 разів обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольську, Марганецьку та Мирівську громади у Нікопольському районі Харківської області. 

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“У Мирівській громаді понівечені з півдесятка приватних будинків, господарські споруди, автівки та газогони. 9-річна дівчинка, яку напередодні увечері поранили росіяни, у лікарні під наглядом медиків. Загрози життю немає. Її стан лікарі оцінюють як середній. Дитина сильно налякана обстрілом і пораненням”, – йдеться у повідомленні.

У Нікопольській та Марганецькій громадах минулося без постраждалих.

У самому Нікополі снаряди зачепили кілька будинків – багатоповерхових та приватних. Понівечили меблеве виробництво, транспортне підприємство, газогони та лінії електропередач.

 

Нагадаємо, учора російські окупанти завдали 4 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 35 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

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