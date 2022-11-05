В Україні створять флот морських дронів, – президент

В Україні створять флот морських дронів. Про це повідомив у своєму зверненні від 5 листопада президент Володимир Зеленський.

“І, до речі, наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрямок – будемо акумулювати кошти для флоту морських дронів”, – зазначив він.

Президент переконаний, що абсолютно кожен розуміє, що це й для чого це, і що мільйони людей підтримають і такий напрямок у нашій обороні.

“Як це працює – всі вже бачили. І це тільки для захисту нашої, нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо”, – додав Зеленський.

Нагадаємо, загальна сума благодійних внесків через UNITED24 за п'ять місяців роботи наблизилась до позначки $200 млн (понад 7,2 млрд грн).