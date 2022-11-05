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В Україні створять флот морських дронів, – президент

Збір коштів на флот запустять наступного тижня.

В Україні створять флот морських дронів, – президент
Фото: Пресслужба Офісу президента України

В Україні створять флот морських дронів. Про це повідомив у своєму зверненні від 5 листопада президент Володимир Зеленський.

“І, до речі, наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрямок – будемо акумулювати кошти для флоту морських дронів”, – зазначив він. 

Президент переконаний, що абсолютно кожен розуміє, що це й для чого це, і що мільйони людей підтримають і такий напрямок у нашій обороні. 

“Як це працює – всі вже бачили. І це тільки для захисту нашої, нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо”, – додав Зеленський.

Нагадаємо, загальна сума благодійних внесків через UNITED24 за п'ять місяців роботи наблизилась до позначки $200 млн (понад 7,2 млрд грн).

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