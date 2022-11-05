Найближчими тижнями очікуємо хороших новин щодо ППО й ПРО для України, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це йдеться у його зверненні від 5 листопада.

“Доволі тривале, три години. Дуже детально проаналізували ситуацію на передовій – на всіх напрямках, на енергетичному фронті, ситуацію на кордонах”, – зазначив він.

Доповідали Головнокомандувач, командувачі, керівник розвідки, прем’єр-міністр, міністр оборони і керівник прикордонників.

“Знаємо, до чого готується ворог. Будемо відповідати й далі звільняти нашу землю”, – сказав Зеленський.

Він додав, що найближчими тижнями “очікуємо хороших новин щодо ППО й ПРО для України”.

Під час Ставки дуже детально проаналізували все, що стосується постачання силам оборони – техніку, боєприпаси, звʼязок, зимові речі.

“Окремо розглянули протидію ракетному й дроновому терору – уже є доволі значні результати в цьому, відсоток збиття став більшим, але ще є над чим працювати. Маємо забезпечити повний захист українського неба і будемо й надалі робити для цього все можливе й неможливе”, – додав президент.

Нагадаємо, речник Пентагону Патрик Райдер заявив, що надання Україні ППО є пріоритетом США та союзників.