Львівська митниця закрила пости "Малехів" і "Запитів", нардепи звернулися за роз'ясненням в Держмитслужбу
Львівська митниця закрила пости "Малехів" і "Запитів", нардепи звернулися за роз'ясненням в Держмитслужбу
Російська військова техніка прямує з Маріуполя у бік Мангуша
Російська військова техніка прямує з Маріуполя у бік Мангуша
Росія офіційно заявила про "причетність Великобританії до атаки дронів у Севастополі"
Росія офіційно заявила про "причетність Великобританії до атаки дронів у Севастополі"
У росіян - паніка від роботи української артилерії, бо виживає лише один окупант з 20, - перехоплення СБУ
У росіян - паніка від роботи української артилерії, бо виживає лише один окупант з 20, - перехоплення СБУ
Хлань – херсонцям, які залишаються у місті: обмежте переміщення, залишилось недовго
Хлань – херсонцям, які залишаються у місті: обмежте переміщення, залишилось недовго
Арештували майно підозрюваних у держзраді Богуслаєва та його підлеглого на майже 1 млрд грн, - СБУ
Арештували майно підозрюваних у держзраді Богуслаєва та його підлеглого на майже 1 млрд грн, - СБУ
Довга дорога до суду: Нюрнберг, Руанда, Росія
Довга дорога до суду: Нюрнберг, Руанда, Росія
Рушіями нападу на Україну були Патрушев і Бортніков, – The Times
Рушіями нападу на Україну були Патрушев і Бортніков, – The Times
ГоловнаСуспільствоВійна

Найближчими тижнями очікуємо хороших новин щодо ППО й ПРО для України, – Зеленський

Президент провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Найближчими тижнями очікуємо хороших новин щодо ППО й ПРО для України, – Зеленський
Фото: сайт президента

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це йдеться у його зверненні від 5 листопада.

“Доволі тривале, три години. Дуже детально проаналізували ситуацію на передовій – на всіх напрямках, на енергетичному фронті, ситуацію на кордонах”, – зазначив він.

Доповідали Головнокомандувач, командувачі, керівник розвідки, прем’єр-міністр, міністр оборони і керівник прикордонників. 

“Знаємо, до чого готується ворог. Будемо відповідати й далі звільняти нашу землю”, – сказав Зеленський.

Він додав, що найближчими тижнями “очікуємо хороших новин щодо ППО й ПРО для України”.

Під час Ставки дуже детально проаналізували все, що стосується постачання силам оборони – техніку, боєприпаси, звʼязок, зимові речі.

“Окремо розглянули протидію ракетному й дроновому терору – уже є доволі значні результати в цьому, відсоток збиття став більшим, але ще є над чим працювати. Маємо забезпечити повний захист українського неба і будемо й надалі робити для цього все можливе й неможливе”, – додав президент.

Нагадаємо, речник Пентагону Патрик Райдер заявив, що надання Україні ППО є пріоритетом США та союзників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також