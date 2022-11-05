На лівому березі Києва почалися аварійні відключення світла

Планові графіки відключень для цих районів неактуальні, поки ситуацію не стабілізують.

У суботу ввечері на лівому березі Києва застосовують екстрені аварійні відключення світла.

Про це повідомляє чат-бот енергетичної компанії YASNO.

Екстрені відключення електрики застосували для того, щоб уникнути масових аварій у Дніпровському та Дарницькому районах столиці.

Планові графіки відключень для цих районів неактуальні, поки ситуацію не стабілізують.

Нагадаємо, у суботу, 5 листопада, в Україні зафіксували надмірне споживання електроенергії — більше, ніж у четвер та п’ятницю. Через це графіків погодинних відключень для підтримки роботи енергосистеми виявилося недостатньо.

За даними "Укренерго", у семи областях та столиці сьогодні запровадили аварійні відключення світла. Однак вони не скасовують погодинних обмежень за графіком.

Також у Дніпрі спалахнула велика пожежа на електропідстанції. Внаслідок чого деякі місцеві жителі залишилися без світла.