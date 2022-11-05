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"Укренерго" запровадила аварійні відключення світла у Києві та 7 областях

Енергетики знову закликали громадян свідомо ставитись до споживання електроенергії.

"Укренерго" запровадила аварійні відключення світла у Києві та 7 областях
Фото: t.me/luhanskaVTSA

У суботу, 5 листопада, в Україні зафіксували надмірне споживання електроенергії — більше, ніж у четвер та п’ятницю. Через це графіків погодинних відключень для підтримки роботи енергосистеми виявилося недостатньо.

Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».

«Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» вимушений надати операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Дію графіків погодинних відключень в цих областях тимчасово припинено», — йдеться у повідомленні.

В НЕК пояснили, що тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні для «зменшення навантаження на мережі, підтримки сталого балансування енергосистеми та уникнення повторних аварій».

Енергетики закликали громадян свідомо ставитись до споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання.

Нагадаємо, що через планові та аварійні відключення електроенергії в Київській області можуть бути перебої з водопостачанням.

Також киян закликають перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку запланованого відключення світла.

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