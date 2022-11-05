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У Латвії почали шити зимову форму для ЗСУ

Відправку форми планують здійснити вже найближчим часом.

У Латвії почали шити зимову форму для ЗСУ
Фото: Олександр Міщенко

5 листопада ризькою компанією «PRIVA» розпочато пошив зимової військової форми для підрозділів Збройних сил України.

Про це у Facebook повідомив посол України у Латвії Олександр Міщенко. 

Зазначене стало можливим завдяки співпраці Посольства України в Латвії, Конфедерації українців Латвії «ВІЧЕ» і латвійської компанії «Latvijas Finieris».

Зимова форма робиться спеціально за наданими певними підрозділами ЗСУ розмірами.

"Незважаючи, що сьогодні субота, латвійські майстри вийшли спеціально на роботу з тим, щоб встигнути якомога швидше зробити першу партію зимового одягу, яка робиться за стандартами НАТО для українських воїнів. Відправку зазначеної партії форми плануємо здійснити вже найближчим часом гуманітарним конвоєм разом з іншою допомогою військово-технічного характеру", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що українські прикордонники отримали дрони від латвійських колег.

А латвійський благодійний фонд Ziedot.lv відправив до України три дизельних генератори та 17 тонн продуктів харчування. 

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