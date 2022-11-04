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Українські прикордонники отримали дрони від колег з Латвії

Охоронці кордону перевіряють техніку.

Українські прикордонники отримали дрони від колег з Латвії
Фото: Державна прикордонна служба України

Українські прикордонники отримали дрони від латвійських колег.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

“Наразі триває реалізація грантового проєкту МЗС Латвії з передачі безпілотних літальних апаратів для потреб прикордонного відомства України”, – зазначає пресслужба прикордонників.

Охоронці кордону забезпечують документальне оформлення допомоги, перевіряють техніку та одразу ж надсилають коптери до підрозділів, які їх потребують.

“Модифікація наданих безпілотників добре відома нашим охоронцям кордону, тож ефективне застосування не потребуватиме додаткової підготовки персоналу операторів”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, латвійський благодійний фонд Ziedot.lv відправив до України три дизельних генератори та 17 тонн продуктів харчування

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