Вибух у Мелітополі: зруйновано будівлю заводу, де розміщувався штаб окупантів
Вибух у Мелітополі: зруйновано будівлю заводу, де розміщувався штаб окупантів
Очільник Мінфіну Марченко: «Нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь наступний рік»
Очільник Мінфіну Марченко: «Нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь наступний рік»
Українці запустили міжнародну кампанію з вимогою покарати Росію за екоцид
Українці запустили міжнародну кампанію з вимогою покарати Росію за екоцид
Перські тіні серед картопляних кущів
Перські тіні серед картопляних кущів
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Соловйов поширив фальшиву обкладинку індійського журналу зі Зеленським, який малює “свастику”, – ЦПД
Соловйов поширив фальшиву обкладинку індійського журналу зі Зеленським, який малює “свастику”, – ЦПД
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
Україна повернула додому 107 полонених захисників
Україна повернула додому 107 полонених захисників
ГоловнаСуспільствоЖиття

В години пікових навантажень в Києві масово вимикають вивіски, - КМДА

Також київський бізнес вимикає рекламні носії.

В години пікових навантажень в Києві масово вимикають вивіски, - КМДА
Фото: kyivcity.gov.ua

Столичний бізнес допомагає розвантажити електричні мережі Києва. Для цього щоденно після 17:00 в столиці вимикають рекламні носії та вивіски.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Понад 30 тисяч рекламних конструкцій та вивісок переведено в режим роботи до 17:00 або повністю відключено від електроспоживання”, - йдеться у повідомленні.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зазначив, що у столиці оперативно демонтовано понад 400 незаконних конструкцій, які, до того ж, ще й не дотримувались режиму економії. 

Він додав, що роз’яснювальна робота зі столичним бізнесом не припиняється, і підприємці майже одностайно позитивно реагують на потреби міста.

Нагадаємо, Експоцентр України (ВДНГ) запровадив низку заходів для переходу на режим економного збалансованого споживання електроенергії. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також