В години пікових навантажень в Києві масово вимикають вивіски, - КМДА

Столичний бізнес допомагає розвантажити електричні мережі Києва. Для цього щоденно після 17:00 в столиці вимикають рекламні носії та вивіски.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Понад 30 тисяч рекламних конструкцій та вивісок переведено в режим роботи до 17:00 або повністю відключено від електроспоживання”, - йдеться у повідомленні.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зазначив, що у столиці оперативно демонтовано понад 400 незаконних конструкцій, які, до того ж, ще й не дотримувались режиму економії.

Він додав, що роз’яснювальна робота зі столичним бізнесом не припиняється, і підприємці майже одностайно позитивно реагують на потреби міста.

Нагадаємо, Експоцентр України (ВДНГ) запровадив низку заходів для переходу на режим економного збалансованого споживання електроенергії.