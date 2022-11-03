Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
В окупованому Херсоні лунають вибухи
В окупованому Херсоні лунають вибухи
Держкіно призначило нову керівницю Довженко-Центру
Держкіно призначило нову керівницю Довженко-Центру
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
Очільник Мінфіну Марченко: «Нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь наступний рік»
Очільник Мінфіну Марченко: «Нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь наступний рік»
Використання РФ дронів “Arash-2” має потенціал стати “великим переломом” у війні, – CNN
Використання РФ дронів “Arash-2” має потенціал стати “великим переломом” у війні, – CNN
Вітренко пішов. Чи врятує Нафтогаз Чернишов?
Вітренко пішов. Чи врятує Нафтогаз Чернишов?
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Київщині вимикатимуть вуличне освітлення через стабілізаційні відключення

Влада області закликала водіїв і пішоходів бути обережними та уважними.

На Київщині вимикатимуть вуличне освітлення через стабілізаційні відключення
Фото: EPA/UPG

На Київщині через стабілізаційні відключення тимчасово можуть вимикати освітлення на вулицях у вечірній і нічний час.

Про це повідомив керівник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Він закликав водіїв бути особливо уважними, зокрема поблизу пішохідних переходів. Пішоходів попросив носити світловідбивальні елементи.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада через значне збільшення споживання електроенергії у Київській області провели екстрені відключення споживачів.

На дорогах Київщини в темну пору доби вже загинули троє пішоходів. Серед причин трагедій - неосвітлені траси, порушення ПДР і відсутність світлових елементів у загиблих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також