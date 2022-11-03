На Київщині вимикатимуть вуличне освітлення через стабілізаційні відключення

Влада області закликала водіїв і пішоходів бути обережними та уважними.

На Київщині через стабілізаційні відключення тимчасово можуть вимикати освітлення на вулицях у вечірній і нічний час.

Про це повідомив керівник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Він закликав водіїв бути особливо уважними, зокрема поблизу пішохідних переходів. Пішоходів попросив носити світловідбивальні елементи.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада через значне збільшення споживання електроенергії у Київській області провели екстрені відключення споживачів.

На дорогах Київщини в темну пору доби вже загинули троє пішоходів. Серед причин трагедій - неосвітлені траси, порушення ПДР і відсутність світлових елементів у загиблих.