У Росії офіційно закінчили мобілізацію, та військкомати продовжують набирати "добровольців"

Ними можуть стати чоловіки з погашеною судимістю, без обмеження щодо віку та за будь-якого стану здоров’я, крім тих, що мають офіційний статус інваліда.

У Росії оголосили про завершення часткової мобілізації, але у військкоматах продовжили формувати так звані "добробати".

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

"Військкомати отримали вказівки щодо подальшого формування так званих добровольчих підрозділів. Цими "добровольцями" можуть стати чоловіки з погашеною судимістю, без обмеження віку та за будь-якого стану здоров’я, окрім осіб, що мають офіційний статус інваліда", - зазначили в командуванні.

З "добровольцями" російське Міноборони не укладатиме контракти - це щоб уникнути юридичних та фінансових зобов’язань.

Також в Генштабі ЗСУ додали, що раніше відмобілізований особовий склад росармії має низький рівень морально-психологічного стану, і це призводить до надзвичайних подій у місцях дислокації.

"Так, в підрозділах 57 мотострілецької дивізії так званих територіальних військ, на етапі злагодження в Казані, самовільно залишило частину понад 15 осіб солдат і сержантів, а під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубства", - розповіли в українському командуванні.

Серед інших проблем в окупаційних військах - низький рівень підготовки особового складу і швидкий вихід з ладу бойової техніки, яку зняли зі зберігання і не провели відповідний огляд.

Нагадаємо, СБУ оприлюднила перехоплену розмову окупантів, де вони панікують через ефективну роботу української артилерії - живим залишається один росіянин із 20.