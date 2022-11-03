Держкіно призначило нову керівницю Довженко-Центру
Держкіно призначило нову керівницю Довженко-Центру
Використання РФ дронів “Arash-2” має потенціал стати “великим переломом” у війні, – CNN
Використання РФ дронів “Arash-2” має потенціал стати “великим переломом” у війні, – CNN
Вітренко пішов. Чи врятує Нафтогаз Чернишов?
Вітренко пішов. Чи врятує Нафтогаз Чернишов?
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
В окупованому Херсоні лунають вибухи
В окупованому Херсоні лунають вибухи
Очільник Мінфіну Марченко: «Нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь наступний рік»
Очільник Мінфіну Марченко: «Нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь наступний рік»
ГоловнаСуспільствоВійна

У Росії офіційно закінчили мобілізацію, та військкомати продовжують набирати "добровольців"

Ними можуть стати чоловіки з погашеною судимістю, без обмеження щодо віку та за будь-якого стану здоров’я, крім тих, що мають офіційний статус інваліда.

У Росії офіційно закінчили мобілізацію, та військкомати продовжують набирати "добровольців"
Фото: EPA/UPG

У Росії оголосили про завершення часткової мобілізації, але у військкоматах продовжили формувати так звані "добробати".

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

"Військкомати отримали вказівки щодо подальшого формування так званих добровольчих підрозділів. Цими "добровольцями" можуть стати чоловіки з погашеною судимістю, без обмеження віку та за будь-якого стану здоров’я, окрім осіб, що мають офіційний статус інваліда", - зазначили в командуванні.

З "добровольцями" російське Міноборони не укладатиме контракти - це щоб уникнути юридичних та фінансових зобов’язань.

Також в Генштабі ЗСУ додали, що раніше відмобілізований особовий склад росармії має низький рівень морально-психологічного стану, і це призводить до надзвичайних подій у місцях дислокації. 

"Так, в підрозділах 57 мотострілецької дивізії так званих територіальних військ, на етапі злагодження в Казані, самовільно залишило частину понад 15 осіб солдат і сержантів, а під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубства", - розповіли в українському командуванні.

Серед інших проблем в окупаційних військах - низький рівень підготовки особового складу і швидкий вихід з ладу бойової техніки, яку зняли зі зберігання і не провели відповідний огляд.

Нагадаємо, СБУ оприлюднила перехоплену розмову окупантів, де вони панікують через ефективну роботу української артилерії - живим залишається один росіянин із 20.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також