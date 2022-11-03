Нардепи пропонують посилити кримінальну відповідальність за катування

Зміни до ККУ передбачають нову редакцію статті про катування. Окупантів не звільнятимуть від кримінальної відповідальності за катування у зв’язку із закінченням строків давності.

Верховна Рада України на засіданні 3 листопада проголосувала за основу проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за катування.

За законопроєкт у першому читанні проголосували 304 нардепи, передає кореспондент LB.ua.

Проєктом передбачено приведення у відповідність положень Кримінального кодексу України до положень Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність видів поводження та покарання.

Проєкт Закону було розроблено Міністерством юстиції України. В документі нагадується, що стаття 5 Загальної Декларації прав людини та стаття 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод передбачають, що «нікого не може бути піддано катування або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. Відзначимо, що відступ від даного положення не допускається навіть під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації».

Відповідно до частини другої статті 4 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 року, кожна держава встановлює відповідні покарання за такі злочини з урахуванням їх тяжкого характеру.

Автори зазначають, що чинний Кримінальний кодекс України потребує удосконалення та внесення змін відповідно до міжнародних правових стандартів.

Тому пропонується доповнити частину п’яту статті 49 Кримінального кодексу та встановити, що «звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності не застосовується у разі вчинення представником держави, в тому числі іноземної, катування, відповідальність за яке передбачено частиною третьою статті 127 КК».

Також проєктом Закону пропонується встановити, що у разі вчинення представником держави, в тому числі іноземної, катування, відповідальність за яке передбачено частиною третьою статті 127 КК, звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку не застосовується (зміни до частини шостої статті 80 КК).

Крім того, проєктом Закону пропонується статтю 127 «Катування» викласти в новій редакції та встановити, що «катуванням є будь-яка умисна дія спрямована на заподіяння особі сильного фізичного болю чи морального страждання, вчинена з метою примусити її чи іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі отримати інформацію чи зізнання, або з метою покарати її чи іншу особу за дії, скоєні нею або іншою особою чи у скоєнні яких вона або інша особа підозрюється, або з метою залякування чи дискримінації її або інших осіб», - написано в документі.

Нагадаємо, станом на сьогодні Нацполіція задокументувала на звільнених територіях 34 катівні і 34 місця несвободи та фільтраційні табори, створені на тимчасово окупованих територіях України та в Росії.