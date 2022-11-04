​Зеленський підтримав петицію щодо заборони діяльності російських акторів в Україні

Президент Володимир Зеленський підтримав петицію щодо заборони творчої діяльності громадян країни-агресора Росії в Україні, яка набрала 25 тис. підписів, необхідних для її розгляду.

Відповідь на петицію опублікована на сайті Офісу президента.

"Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію", - зазначив Зеленський.

Він наголосиі, що відповідно до статті 15 Закону України "Про кінематографію", Апарат Ради національної безпеки і оборони України складає Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернень Служби безпеки, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури.

Законом встановлено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, відмовляє у видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, зокрема якщо одним із учасників фільму є фізична особа, включена до Переліку осіб. Також Законом забороняється трансляція фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора.

За Законом "Про телебачення і радіомовлення" телерадіоорганізації не мають права транслювати аудіовізуальні твори, одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. При цьому учасником аудіовізуального твору вважається фізична особа, яка брала участь у його створенні.

Законом "Про гастрольні заходи в Україні" передбачено, що Порядок організації і проведення гастрольних заходів визначається Кабінетом Міністрів України. Статтями 3 та 3-1 цього Закону визначено обмеження при проведенні гастрольних заходів та встановлено особливості організації і проведення гастрольних заходів, учасниками яких є громадяни держави- агресора.

Крім того, 7 жовтня поточного року набрав чинності Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора", реалізація якого сприятиме розвитку національного музичного продукту, вдосконаленню механізмів обмеження розповсюдження російської ворожої пропаганди на території України.

"Російська культура активно використовується пропагандистською машиною держави-агресора, що здійснює відкриту широкомасштабну військову агресію проти України, злочини проти людяності. І нашими завданнями є розбудова цілісного національного культурного простору, його деколонізація, боротьба з проросійською пропагандою, очищення від російської та радянської спадщини, що закріплює в Україні російські пропагандистські наративи. З урахуванням викладеного та з метою захисту національних інтересів і національного культурного простору мною надіслано петицію прем’єр-міністрові України Денису Шмигалю з проханням доручити відповідно до компетенції опрацювати порушені в ній питання, вжити належних заходів реагування та про результати поінформувати автора петиції", - прокоментував Зеленський.

Нагадаємо, в жовтні Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола з питань санкцій проти Росії підготувала Дорожню карту індивідуальних санкцій. Сюди внесли російських пропагандистів, лідерів думок та артистів. У перелік потрапили ті, хто генерує і поширює наративи кремлівської пропаганди і брехню щодо війни Росії проти України.

Перелік підсанкційних осіб будуть доповнювати.