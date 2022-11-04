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​У "Дії" зʼявляться дипломи про освіту та шкільні атестати

Відповідну постанову ухвалив Кабмін, тепер у Мінцифри працюють над розробкою.

​У "Дії" зʼявляться дипломи про освіту та шкільні атестати
Фото: Мінцифри

У "Дії" зʼявляться нові цифрові документи, зокрема, дипломи про освіту та шкільні атестати. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, через війну чимало українців втратили свої дипломи й атестати. 

"Відновити документи про освіту — доволі складний бюрократичний процес. Тому їх цифровізація — це не тільки про зручність, але і про спрощення життя для тисяч ВПО", - зазначив міністр.

Документи в смартфоні можна буде використати під час працевлаштування або для реєстрації в службі зайнятості. Федоров додав, що відповідну постанову підтримав Кабмін. Тепер Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти, а також Державною податковою службою починає працювати над розробкою. Нагадаємо, з 3 жовтня в "Дії" запустили військові облігації. Також Кабінет Міністрів ухвалив зміни до нормативно-правових актів, які дозволяють замовляти номерні знаки та подати заяву на реєстрацію/перереєстрацію транспортних засобів онлайн.

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