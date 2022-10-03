Відсьогодні в "Дії" доступні військові облігації

Кожна облігація має назву тимчасово окупованої території. Придбати їх можна вже зараз, а отримати кошти з відсотками – через 1,5 року.

З 3 жовтня в "Дії" запустили військові облігації. Тепер кожен може підтримати економіку та інвестувати свої гроші для підтримки економіки, армії, звільнення окупованих територій та наближення перемоги.

Про це повідомили на сторінці"Дії" у фейсбуці.

"Військові облігації – це цінні папери від держави, які допомагають економіці країни під час воєнного стану. Працюють вони дуже просто. Купуєте облігації в «Дії», підтримуєте ЗСУ, а через певний час отримуєте свої кошти назад з відсотками. Це як депозит, який працює на перемогу", – зазначили в "Дії". Кожна облігація має назву тимчасово окупованої території: Херсон, Мелітополь, Маріуполь та Крим. Вартість однієї облігації – від 900 грн. Обмежень у кількості немає, можна придбати скільки завгодно і підтримати наших військових.

"При цьому обрати термін облігації – на строк до 1,5 року. Саме через цей час отримаєте свої кошти назад, а разом з ними і відсотки. Виплати надійдуть на картку «єПідтримка»", – додав міністр цифрової інформації Михайло Федоров.

З 24 лютого до середини вересня українські громадяни та бізнес придбали військових облігацій на понад 100 млрд гривень.