​Італійське видання La Repubblica опублікувало маніпулятивну статтю про підводний човен РФ "Бєлгород"

Матеріал може зіграти на руку російській пропаганді.

Італійська газета La Repubblica поширила інформаційну маніпуляцію щодо руху російського підводного човна "Бєлгород", яку підхопили інші світові медіа.

Про це повідомляє у Telegram Центр протидії дезінформації.

Посилаючись начебто на звіт розвідки НАТО, La Repubblica пише, що "Путін, здається, близький до підвищення рівня ядерного протистояння". За висновками медіа, є побоювання, що місія підводного човна "Бєлгород", поміченого в арктичних водах – вперше в історії випробувати атомну торпеду "Посейдон", яку часто називають боєголовками "Судного дня".

У Центрі протидії дезінформації наголошують:

станом на 3.10.2022 на сайті НАТО така інформація не оприлюднена;

НАТО регулярно фіксує активність російських підводних човнів, починаючи з часів холодної війни;

про модернізацію навігаційних систем та озброєння підводних човнів РФ Альянс заявляв ще 2016-го року;

подібні необґрунтовані заяви з боку медіа лише посилюють інформаційний тероризм Росії.

Нагадаємо, на окупованій Херсонщині отримав поранення італійський журналіст.