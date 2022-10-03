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​Італійське видання La Repubblica опублікувало маніпулятивну статтю про підводний човен РФ "Бєлгород"

Матеріал може зіграти на руку російській пропаганді.

​Італійське видання La Repubblica опублікувало маніпулятивну статтю про підводний човен РФ "Бєлгород"
Фото: Центр протидії дезінформації у Telegram

Італійська газета La Repubblica поширила інформаційну маніпуляцію щодо руху російського підводного човна "Бєлгород", яку підхопили інші світові медіа.

Про це повідомляє у Telegram Центр протидії дезінформації.

Посилаючись начебто на звіт розвідки НАТО, La Repubblica пише, що "Путін, здається, близький до підвищення рівня ядерного протистояння". За висновками медіа, є побоювання, що місія підводного човна "Бєлгород", поміченого в арктичних водах – вперше в історії випробувати атомну торпеду "Посейдон", яку часто називають боєголовками "Судного дня".

У Центрі протидії дезінформації наголошують:

  • станом на 3.10.2022 на сайті НАТО така інформація не оприлюднена;
  • НАТО регулярно фіксує активність російських підводних човнів, починаючи з часів холодної війни;
  • про модернізацію навігаційних систем та озброєння підводних човнів РФ Альянс заявляв ще 2016-го року;
  • подібні необґрунтовані заяви з боку медіа лише посилюють інформаційний тероризм Росії.

 

Нагадаємо, на окупованій Херсонщині отримав поранення італійський журналіст. 

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