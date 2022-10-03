Все більше українських дітей можуть навчатися офлайн, – Міносвіти

Освітній процес не буде зупинено за жодних умов, але можливі кореляції форм навчання.

Зменшується кількість школярів, які навчаються онлайн за межами України. Якщо з початку червня таких дітей було понад 600 000, то зараз – трохи більше ніж 400 000.

Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко, передає кореспондент LB.

"Освітній процес є постійним, сталим та відбувається навіть у такий важкий для нас період широкомасштабної російської агресії. Ми маємо стриманий оптимізм. Бо все більше українських дітей переходять від онлайн до змішаної форми навчання. Це залежить від безпекової ситуації та кількості укриттів у закладах освіти. Наразі, якщо порівнювати з 1 вересня, вже понад 120 000 дітей долучилися до формату змішаної форми навчання освітнього процесу. Це викликає у нас стриманий оптимізм", – заявив він.

Вітренко наголосив, що освітній процес не буде зупинено за жодних умов. Можливі лише кореляції форм навчання. Також зменшується кількість тих, хто навчається онлайн за межами країни.

"Кількість дітей, які знаходяться за межами України, також зменшується. Якщо з початку червня їх було понад 600 000, то зараз – трохи більше 400 000. Також все більше шкіл відкривається для наших учнів. Тобто ці процеси паралельні. Діти повертаються в Україну. Нові школи відкриваються для офлайн-навчання та за змішаною формою", – підкреслив він.

Вітренко зазначив, що наразі є можливість навчатися офлайн для понад 2 млн школярів. Вже більш ніж половина усіх учнів, або 65% дітей, мають можливість відвідувати школи. На деокупованих територіях навчання відбувається лише у форматі онлайн.

"Але ми розраховуємо, що і там діти дуже скоро зможуть навчатися офлайн… Наразі на цих територіях тривають відновлювальні роботи", – поінформував заступник міністра.

Раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет говорив про те, що понад 492 000 українських школярів перебувають за межами України.