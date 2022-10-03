Головне за ніч. Понеділок, 3 жовтня

Відбиті атаки противника на Донеччині, ворожі удари по Запоріжжю і Дніпропетровщині, нова посада Бориса Джонсона.

У ніч на понеділок сирени повітряної тривоги лунали у всіх без винятку областях України. Причина – активність ворожої авіації.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала сім ударів. Підтверджено ураження пункту управління, п’яти місць зосередження озброєння та військової техніки, а також зенітного ракетного комплексу. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52, один штурмовик Су-25 та вісім безпілотних літальних апаратів.

Окупанти завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів, а також здійснили понад 65 обстрілів із РСЗВ.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 3 жовтня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 320 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення втрати РФ в Україні орієнтовно склали 60 430 осіб.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Російські військові вранці 3 жовтня обстріляли Запоріжжя, є постраждалі.

Голова ОВА Олександр Старух повідомив, що ворог завдав чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району. "Випущено близько 10 ракет С300. В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо щодо одного постраждалого, його ушпиталено. Руйнувань зазнав зокрема реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами", – написав Старух у Telegram.

Ранком у понеділок Росія завдала ракетного удару по Дніпровському району. Крім того, вночі росіяни били артилерією по Нікопольському та Криворізькому районах. Нікопольський район обстріляли з "Градів" та важкої артилерії. Обійшлося без загиблих та поранених.

Станом на ранок 3 жовтня в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації постраждали понад 1200 дітей. 416 дітей загинуло та понад 784 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Офіс генерального прокурора зазначає, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон стане президентом. Британської ініціативи "Консерватори-друзі України".

“Борис Джонсон – найбільш очевидна та найгідніша особа для очільництва цієї організації, оскільки він був першою людиною не лише у цій країні, а у всьому Західному світі, яка рішуче виступила на підтримку українського народу”, – заявив чинний президент ініціативи Джон Віттінгейл.

Оголошення було зроблено на з’їзді Консервативної партії.

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