Росіяни ускладнили виїзд з окупованого півдня: мирні люди змушені чекати результатів "перевірки" від годин до 10 діб

Російська армія продовжує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих частинах України. На півдні окупаційні війська здійснюють подворовий обхід і складають списки чоловіків призовного віку.

Про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь" у фейсбуці.

"На блокпостах посилено перевірку документів, виїзди з підконтрольних рашистам територій максимально ускладнені: вимагають безкінечний перелік документів, влаштовують довготривалі огляди транспортних засобів та речей, вилучають гаджети та інші коштовні предмети, гроші, змушують чекати результатів перевірки від кільканадцяти годин до 7 – 10 діб і часто просто розвертають автівку в зворотному напрямку", – зазначили військові.

Загалом ситуація на південному фронті динамічна та напружена. Підрозділи захисників продовжують активні дії, тримають ініціативу на закріплених територіях і в просуванні. Мають частковий успіх на півночі.

"Нашою авіацією нанесено сім ударів по ворогу, силами протиповітряної оборони в Бериславському районі збитий ворожий ударний гелікоптер Ка-52. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 340 вогневих завдань", – зазначили в ОК.

Знищено 40 окупантів, два танки та сім одиниць іншої авто-бронетехніки. У Чорному морі функціонування зернових коридорів відбувається за планом. Корабельне угруповання ворожого флоту складається з восьми бойових кораблів, які, як і раніше, маневрують, укриваючись за Кримським півостровом. Напоготові три надводних і два підводних ракетоносії, на борту яких 32 крилаті ракети "Калібр". Посилення шторму в морі підвищує мінну небезпеку.

"Ворог продовжує погрози і шантаж техногенними катастрофами шляхом нанесення ракетних ударів, імовірність застосування дронів-камікадзе також на досить високому рівні. Не наражайте себе на небезпеку, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, дотримуйтесь порядку дій і правил. В місцях обстрілів та ударів не наближайтесь до підозрілих предметів, повідомте про них компетентні органи, довірте роботу професіоналам. Не сповіщайте навіть позитивні, на ваш погляд, новини про дії наших підрозділів. Передчасний виток інформації може вартувати життя як воїнам-визволителям, так і мирним мешканцям тих населених пунктів, де триває військова операція", – закликали військові.

Нагадаємо, Росія на території тимчасово окупованого Криму у пріоритетному порядку намагається примусово мобілізувати до своєї армії кримських татар.