Головне за день. Неділя, 2 жовтня

Звільнення Лиману, просування ЗСУ на півдні, День вчителя та тероборонця, трагедія на стадіоні в Індонезії. Яким запам’ятається 221-й день повномасштабної війни.

Українські військові повністю зачистили Лиман від окупантів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого відеозвернення.

"Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам, слава Україні!" - сказав Зеленський.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що за добу Сили оборони уразили три склади з боєприпасами росіян, 14 районів зосередження живої сили й техніку окупантів.

Підтверджено знищення складу з боєприпасами окупантів в районі населеного пункту Таврійське Херсонської області.

Сьогодні вранці загарбники обстріляли Миколаїв ракетами С-300. Пошкоджені багатоповерхівки, в одному з будинків внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 2-го жовтня – в нашій новині.

Українські військові продовжують наступати та просуватися на півдні України.

"Ми продовжуємо не тільки бити ворога та "віджимати" у нього техніку, а й витискати його з тих рубежів оборони, які він собі облаштував, думаючи, що залізобетон – це залізобетонно. Ні, земля наша, і будемо виколупувати їх навіть через такі загородження", – розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Більше інформації – в новині.

Лідери країн центральної та східної Європи, що є членами НАТО, зробили спільну заяву щодо спроб Російської Федерації незаконно анексувати території України.

У документі зазначається, що президенти країн центральної та східної Європи, держав, лідери яких відвідували Київ під час війни як очевидці російської агресії, не можуть мовчати в ситуації грубого порушення міжнародного права з боку Російської Федерації.

"Ми твердо підтримуємо рішення саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році щодо майбутнього членства України. Ми підтримуємо Україну в її захисті від російського вторгнення, вимагаємо від Росії негайного відходу з усіх окупованих територій і закликаємо всіх союзників суттєво збільшити свою військову допомогу Україні", – йдеться у заяві.

Детальніше – в новині.

Станом на неділю, 2 жовтня, вже проведено 24 обміни полоненими, 808 осіб повернуто з полону.

"На сьогодні штабом проведено 380 особистих прийомів – людей, які шукали своїх безвісти зниклих родичів, та понад 3000 консультацій телефоном – усе це активна щоденна робота. Також штабом опрацьовано більше ніж 6000 запитів про статус особи. Це запити родичів, які шукають своїх безвісти зниклих членів родин-військовослужбовців", - написала у Facebook заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона нагадала, що Україна виконує всі норми Женевських конвенцій щодо питань поводження з військовополоненими. Усе це здійснює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, який об’єднує в собі понад 10 державних установ та організацій. Діє він на базі ГУР Міноборони.

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня територіальної оборони зустрівся з військовослужбовцями Сил ТрО ЗСУ і вручив їм державні нагороди.

Зеленський зазначив, що тероборона демонструє у цій війні всенародний характер українського спротиву.

Він розповів, у яких точках звільняють від російських окупантів українську землю різні підрозділи.

"Харківщину звільняють, зокрема, військові підрозділи тероборони з Поділля та Київщини. За Донеччину, Луганщину, Херсонщину пліч-о-пліч з усіма, з місцевими, воюють дніпропетровці, кияни, закарпатці та вінничани. Нашу рідну Миколаївщину, Запорізьку область обороняють, зокрема, львів’яни та франківці", – розповів Зеленський.

Під час церемонії нагородження присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих героїв.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль нагородив освітян, які відзначилися героїчними діями під час повномасштабного російського вторгнення, на церемонії національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2022.

Сьогодні Україна відзначає День вчителя, тож прем’єр-міністр привітав освітян із професійним святом та побажав натхнення, поваги, теплих усмішок учнів, а також миру й перемоги.

«Попри те, що ворог атакував нашу землю, три тисячі шкіл зруйновані або пошкоджені, 1200 перебувають в окупації, навчальний процес продовжується, адже вчителі розуміють важливість своєї освітньої місії. 900 вчителів пішли на фронт. Це - великий приклад служіння своєму народу. Ми у великому боргу перед вами, вчителі. Звичайно, ми робимо все для того, щоб освітній процес продовжувався і був безпечний. Робимо все, щоб українська освіта стала невід’ємною частиною європейського освітнього простору», - сказав Денис Шмигаль під час церемонії.

Global Teacher Prize Ukraine - національна премія, яка з 2017 року визначає найкращих учителів країни. Цьогоріч організатор премії, громадська спілка «Освіторія», відзначає незламних і хоробрих освітян, які продовжують навчання у складних умовах, залишаються новаторами попри війну та які захищають і рятують українських дітей від обстрілів і ракетних ударів.

В Індонезії, на острові Ява, через тисняву на футбольному матчі загинули щонайменше 174 людини, десятки людей поранені.

Тиснява виникла після закінчення матчу двох індонезійських футбольних команд, Arema і Persebaya Surabaya, у Маланзі.

Команда Arema програла з рахунком 2:3, її вболівальники закидали гравців пляшками і вибігли на поле. Поліція застосувала сльозогінний газ, що спричинило паніку і тисняву, сотні людей побігли до виходів. У хаосі 34 людини загинули на стадіоні, повідомила влада, а інші померли пізніше, коли їх доставили до найближчих лікарень. Кількість жертв може зрости, оскільки багато постраждалих перебувають у критичному стані.

Цей випадок є однією з найбільших у світі катастроф на футбольному стадіоні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!