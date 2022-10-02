Одна з найбільших трагедій на стадіонах: в Індонезії у тисняві загинули 174 людини

В Індонезії, на острові Ява, через тисняву на футбольному матчі загинули щонайменше 174 людини, десятки людей поранені.

Тиснява виникла після закінчення матчу двох індонезійських футбольних команд: Arema і Persebaya Surabaya у Маланзі, інформує Радіо Свобода.

Команда Arema програла з рахунком 2:3, її вболівальники закидали гравців пляшками і вибігли на поле. Поліція застосувала сльозогінний газ, що спричинило паніку і тисняву, коли сотні людей побігли до виходів. У хаосі 34 людини загинули на стадіоні, повідомила влада, а інші померли пізніше, коли їх доставили до найближчих лікарень. Начальник поліції Східної Яви Ніко Афінта заявив, що кількість жертв може зрости, оскільки багато постраждалих перебувають у критичному стані.

Цей випадок є однією з найбільших у світі катастроф на футбольному стадіоні.

Нагадаємо, що 10 вересня в Індонезії в районі Папуа відбулася серія землетрусів магнітудою від 5,5 до 6,2 бала.