Росія може готувати атаку хімічною зброєю та операцію з використанням форми нацполіції на півдні України, – джерела
Росія може готувати атаку хімічною зброєю та операцію з використанням форми нацполіції на півдні України, – джерела
Зеленський скасував осінній призов і відклав демобілізацію
Зеленський скасував осінній призов і відклав демобілізацію
В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
Білоруси тримають на кордоні до семи батальйонно-тактичних груп, - Наєв
Білоруси тримають на кордоні до семи батальйонно-тактичних груп, - Наєв
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Росіяни обстріляли евакуаційну колону біля Куп’янська, загинули 22 людини, серед яких 10 дітей (оновлено)
Росіяни обстріляли евакуаційну колону біля Куп’янська, загинули 22 людини, серед яких 10 дітей (оновлено)
На вʼїзді до Лимана встановили український прапор
На вʼїзді до Лимана встановили український прапор
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Помер заслужений журналіст України і театральний критик Олег Вергеліс
Помер заслужений журналіст України і театральний критик Олег Вергеліс
ГоловнаСвіт

Росію можуть виключити з Ради Міжнародної організації цивільної авіації

РФ не була переобрана у перших двох раундах виборів.

Росію можуть виключити з Ради Міжнародної організації цивільної авіації

Росію можуть виключити з Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО).

Про це стало відомо 30 вересня під час Асамблеї ІСАО у Монреалі, повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Росія не була переобрана у перших двох раундах виборів до Ради ІСАО – основного керівного органу цієї організації. Останній етап голосування відбудеться у вівторок, 4 жовтня.

Таке колективне рішення 170 країн-членів ІСАО є відповіддю на повномасштабне вторгнення в Україну.

“Одразу після повномасштабного вторгнення Міністерство інфраструктури спільно з Державною авіаційною службою розпочали роботу над повною інфраструктурною ізоляцією РФ, зокрема направили до міжнародних транспортних організацій, зокрема ICAO, листи з закликом виключити росію зі свого складу. Після сотень тисяч зруйнованих життів, знищених міст і селищ в Україні – Росія має стати небажаним партнером для всього цивілізованого світу”, – йдеться у повідомленні. 
Фото: facebook.com/MinInfra.UA

Керуюча рада ICAO складається з 36 країн. Вона є постійно діючим органом, а її держави-члени обираються на трирічний термін.

Раніше росія вже отримала позначку “червоний прапор” за недостатнє забезпечення безпеки польотів.

Міжнародна організація цивільної авіації є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй та займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації. Учасниками ІСАО є близько 190 держав, серед них й Україна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також