РФ не була переобрана у перших двох раундах виборів.

Росію можуть виключити з Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО).

Про це стало відомо 30 вересня під час Асамблеї ІСАО у Монреалі, повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Росія не була переобрана у перших двох раундах виборів до Ради ІСАО – основного керівного органу цієї організації. Останній етап голосування відбудеться у вівторок, 4 жовтня.

Таке колективне рішення 170 країн-членів ІСАО є відповіддю на повномасштабне вторгнення в Україну.

Фото: facebook.com/MinInfra.UA

“Одразу після повномасштабного вторгнення Міністерство інфраструктури спільно з Державною авіаційною службою розпочали роботу над повною інфраструктурною ізоляцією РФ, зокрема направили до міжнародних транспортних організацій, зокрема ICAO, листи з закликом виключити росію зі свого складу. Після сотень тисяч зруйнованих життів, знищених міст і селищ в Україні – Росія має стати небажаним партнером для всього цивілізованого світу”, – йдеться у повідомленні.

Керуюча рада ICAO складається з 36 країн. Вона є постійно діючим органом, а її держави-члени обираються на трирічний термін.

Раніше росія вже отримала позначку “червоний прапор” за недостатнє забезпечення безпеки польотів.

Міжнародна організація цивільної авіації є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй та займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації. Учасниками ІСАО є близько 190 держав, серед них й Україна.