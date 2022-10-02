Росію можуть виключити з Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО).
Про це стало відомо 30 вересня під час Асамблеї ІСАО у Монреалі, повідомили у Міністерстві інфраструктури України.
Росія не була переобрана у перших двох раундах виборів до Ради ІСАО – основного керівного органу цієї організації. Останній етап голосування відбудеться у вівторок, 4 жовтня.
Таке колективне рішення 170 країн-членів ІСАО є відповіддю на повномасштабне вторгнення в Україну.
Керуюча рада ICAO складається з 36 країн. Вона є постійно діючим органом, а її держави-члени обираються на трирічний термін.
Раніше росія вже отримала позначку “червоний прапор” за недостатнє забезпечення безпеки польотів.
Міжнародна організація цивільної авіації є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй та займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації. Учасниками ІСАО є близько 190 держав, серед них й Україна.