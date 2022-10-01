МАГАТЕ просить Росію пояснити, що сталося з директором ЗАЕС, - Reuters

У п'ятницю дорогою до Енергодару його затримали окупанти.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) звернулось до Росії за роз'ясненнями стосовно генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на Reuters

"Ми звернулись до російської влади із запитом про роз'яснення", - зазначив представник МАГАТЕ.

Раніше українська компанія "Енергоатом" заявила, що Мурашова затримали російські окупанти.

"У п'ятницю, 30 вересня 2022 року, близько 16:00 генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашовбув затриманий рашистським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку. Наразі немає інформації щодо місця перебування Ігоря Мурашова та його долі", - написав президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін у Telegram.

В "Енергоатомі" також наголосили, що затримання Мурашова створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції і звернулись до Росії із вимогою негайно звільнити керівника станції.

Нагадаємо, ЗАЕС із березня захоплена російськими військами. Окупанти неодноразово обстрілювали станцію, чим стали під загрозу безпеку Європи.