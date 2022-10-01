Майже 100 звільнених з полону українців отримали по 100 тисяч грн допомоги

Така допомога буде надаватися й іншим українцям, звільненим з російського полону.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій прозвітувало про надання одноразової грошової допомоги українцям, яких звільнили з російського полону.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Міжвідомча комісія визнала цих людей такими, що були позбавлені свободи внаслідок російської агресії. Відомство перерахувало на виплати 9,6 мільйона гривень.

«Одноразову грошову допомогу отримали 96 колишніх полонених. З них 57 вдалося визволити вже після повномасштабного вторгнення РФ. Всі вони отримали по 100 тисяч гривень», – йдеться в повідомленні.

Міністерство заявляє, що така допомога буде надаватися й іншим українським громадянам, звільненим з російського полону.

Напередодні Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Мінреінтеграції перерозподілити майже 47 мільйонів гривень для забезпечення виплат звільненим з полону українцям і тим, хто ще в неволі.

Нагадаємо, що за даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, понад 4 тис. українців залишаються зниклими безвісти.