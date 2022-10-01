Окупанти перекинули комплекси С-300 у бік Мелітополя

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські війська переміщують нові ракетно-зенітні комплекси С-300.

Про це заявив в телеефірі міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Укрінформ.

"Вчора були помічені нові комплекси С-300, які переміщалися з Приморська у бік Мелітополя. Є інформація, що вони зосереджуються на одній із тимчасово окупованих територій. Не будемо розголошувати, де саме. На жаль, Мелітополь - це логістичний центр для окупантів", - сказав він.

Також Федоров зазначив, що у Мелітопольському районі відучора почали з'являтися нові мобілізовані. Окупаційна адміністрація видала "розпорядження" про створення так званих військкоматів та пунктів збору призовників-добровольців. До 10 жовтня окупанти планують призвати 3 000 чоловіків з-поміж мешканців Запорізької області.

Нагадаємо, що у Бердянську Запорізької області значно збільшилася кількість військових Росгвардії.