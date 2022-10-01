Головне за ніч. Субота, 1 жовтня

Викрадення гендиректора ЗАЕС, відбиті атаки противника на Донбасі, ворожий удар по Миколаєву, скасування призову.

Російські війська затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова і вивезли його у невідомому напрямку. Викрадення відбулося близько 16 години 30 вересня, заявив голова "Енергоатома" Петро Котін.

"У п'ятницю, 30 вересня 2022 року, близько 16:00 генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий рашистським патрулем дорогою від станції до Енергодара. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку. Наразі немає інформації щодо місця перебування Ігоря Мурашова та його долі", – написав Котін.

Генеральний директор ЗАЕС є ліцензованою особою – він несе головну та виняткову відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку Запорізької АЕС. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції.

Котін оприлюднив вимогу до окупаційних військових, які захопили станцію, і до співробітників Росатома, які незаконно перебувають на українському обʼєкті, припинити акти ядерного тероризму і негайно звільнити Мурашова. Він також окремо звернувся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі і керівника ВАО АЕС Тома Мітчелла із закликом задіяти всі можливі заходи для термінового звільнення Ігоря Мурашова із полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов‘язків.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара.

Авіація Сил оборони впродовж минулої доби завдала одинадцять ударів. Підтверджено ураження опорного пункту противника, шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили три БпЛА та вертоліт Ка-52.

У зв’язку з суттєвою нестачею людських ресурсів, в першу чергу, офіцерських кадрів, російське військове керівництво вимушене передчасно задіяти курсантів військових училищ.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 30 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 1 жовтня орієнтовно склали 59 610 осіб. За вчора було ліквідовано 530 окупантів.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

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Зруйновані квартири на пʼятому та четвертому поверхах. Також постраждали автівки, припарковані у дворі, повідомив у Телеграм мер міста Олександр Сєнкевич.

"У навколишніх будинках повилітали вікна", – написав він.

За даними голови ОВА Віталія Кіма, поранень зазнали пʼятеро людей, зокрема тримісячна дитина.

Є й інші руйнування. Окрім того, після опівночі росіяни знову застосували проти Миколаєва іранські ударні БплА "Шахід".

Президент Володимир Зеленський скасував осінній призов на військову службу та відклав демобілізацію.

Запланована на жовтень-грудень демобілізація буде не раніше оголошення в установленому порядку.

Тим часом на іншій півкулі лютує стихія. У Флориді через ураган Ян загинули мінімум 23 людини. В пʼятницю спричинена ним негода вдруге за тиждень ударила по узбережжю Південної Кароліни як шторм категорії 1.

Близько 34 000 мешканців Флориди звернулись по екстрену федеральну допомогу. Острів Сінабел було відрізано від материка через пошкодження дамби.

Нагадаємо, ураган Як до того, як дістатися США, повністю знеструмив Кубу, швидкість його вітру досягала 195 км/год, відомо про загибель однієї людини.

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