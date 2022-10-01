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Окупанти вдарили по житловому будинку Миколаєва

Про постраждалих даних немає. 

Окупанти вдарили по житловому будинку Миколаєва
Фото: Олександр Сєнкевич у Телеграм

Російські війська знову вдарили по Миколаєву. Ракета С300 влучила в житловий будинок.

Зруйновані квартири на пʼятому та четвертому поверхах. Також постраждали автівки, які були припарковані у дворі, повідомив у Телеграм мер міста Олександр Сєнкевич.

"У навколишніх будинках повилітали вікна. На щастя, ніхто з жителів не постраждав", – написав він.

Комунальники прибирать територію, проїзд вулицею поки перекрито. 

Російська ракета влучила в миколаївський житловий будинок і вчора вночі. Поранень зазнали вісім людей. 

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