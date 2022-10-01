З Криму до Казахстану виїхали більше тисячі осіб, які потребують допомоги України- Чубаров

Їх кількість постійно збільшується, оскільки значна частина людей ще в дорозі.

Вже більше тисячі громадян України - мешканців тимчасово окупованого РФ Криму прибули на територію Казахстану, щоб уникнути насильницької мобілізації до російської армії.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“Переважна більшість громадян України, які в'їхали на територію Казахстану (в'їхати в інші країни вони не могли через відсутність закордонних паспортів громадян України) вже на сьогодні опинилися у вкрай скрутній ситуації: внаслідок довгої дороги у них закінчилися кошти, вони позбавлені даху над головою, вони в невіданні, яким чином зможуть потрапити на територію України тощо”, - повідомив Чубаров.

Він зазначив, що координаційний центр Меджлісу кримськотатарського народу з гуманітарних питань намагається вирішувати найтерміновіші питання. Натомість, для вирішення цієї проблеми слід застосовувати повноваження держави.

На думку Чубарова, необхідно створити Міжвідомчу робочу групу з представників МЗС, Мінюсту, МВС, ДМС, Представництва президента України в АРК, Прикордонної служби, Меджлісу кримськотатарського народу тощо.

Ця група в терміновому режимі має приймати рішення з питань допомоги громадянам України, які самоевакуювалися з тимчасово окупованого Криму, щоб уникнути примусової мобілізації в російську армію, в їх повернені в Україну.

Нагадаємо, Меджліс кримськотатарського народу закликає всіх мешканців Криму розпочати безстрокову акцію протесту проти незаконної та злочинної мобілізації жителів Криму - громадян України у збройні сили РФ.