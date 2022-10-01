Путін оголосив незаконну анексію чотирьох областей України
Путін оголосив незаконну анексію чотирьох областей України
У казармі під Новоайдаром на Луганщині загинули понад 50 окупантів, – Гайдай
У казармі під Новоайдаром на Луганщині загинули понад 50 окупантів, – Гайдай
Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку
Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку
ЗСУ, ймовірно, майже завершили оточення окупантів у Лимані, – ISW
ЗСУ, ймовірно, майже завершили оточення окупантів у Лимані, – ISW
Танкове побоїще
Танкове побоїще
«Нерукостислі»: як сексисти втрачають аудиторію і прибуток, або чого нас вчить історія очільника Yakaboo
«Нерукостислі»: як сексисти втрачають аудиторію і прибуток, або чого нас вчить історія очільника Yakaboo
Росія вдарила по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Загинули понад 20 мирних людей (оновлено)
Росія вдарила по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Загинули понад 20 мирних людей (оновлено)
Переможець не завжди отримує все. Урок російсько-японської війни для України
Переможець не завжди отримує все. Урок російсько-японської війни для України
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
ГоловнаСуспільствоЖиття

З Криму до Казахстану виїхали більше тисячі осіб, які потребують допомоги України- Чубаров

Їх кількість постійно збільшується, оскільки значна частина людей ще в дорозі.

З Криму до Казахстану виїхали більше тисячі осіб, які потребують допомоги України- Чубаров
Фото: Макс Требухов

Вже більше тисячі громадян України - мешканців тимчасово окупованого РФ Криму  прибули на територію Казахстану, щоб уникнути насильницької мобілізації до російської армії. 

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“Переважна більшість громадян України, які в'їхали на територію Казахстану (в'їхати в інші країни вони не могли через відсутність закордонних паспортів громадян України) вже на сьогодні опинилися у вкрай скрутній ситуації: внаслідок довгої дороги у них закінчилися кошти, вони позбавлені даху над головою, вони в невіданні, яким чином  зможуть потрапити на територію України тощо”, - повідомив Чубаров.

Він зазначив, що координаційний центр Меджлісу кримськотатарського народу з гуманітарних питань намагається вирішувати найтерміновіші питання. Натомість, для вирішення цієї проблеми слід застосовувати повноваження держави. 

На думку Чубарова, необхідно створити Міжвідомчу робочу групу з представників МЗС, Мінюсту, МВС, ДМС, Представництва президента України в АРК, Прикордонної служби, Меджлісу кримськотатарського народу тощо. 

Ця група в терміновому режимі має приймати рішення з питань допомоги громадянам України, які самоевакуювалися з тимчасово окупованого Криму, щоб уникнути примусової мобілізації в російську армію, в їх повернені в Україну.

Нагадаємо, Меджліс кримськотатарського народу закликає всіх мешканців Криму розпочати безстрокову акцію протесту проти незаконної та злочинної мобілізації жителів Криму - громадян України у збройні сили РФ. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також