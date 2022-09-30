InformNapalm виявив низку онлайн-казино, повʼязаних з російським букмекером 1xBet

Щонайменше чотири компанії та бренди, які готуються отримати чи отримали ліцензії на діяльність у сфері азартних ігор в Україні, повʼязані з російським букмекером 1xBet. Про це йдеться у розслідуванні InformNapalm.

За даними журналістів, це Melbet, PoinLoto, FanSport та BetWinner.

Зокрема, зʼясувалося, що ТОВ "ПОІНТЛОТО", яка отримала ліцензію на організацію азартних ігор в інтернеті, є "дочкою" 1XBet. Ліцензію на діяльність в Україні тоді отримало ТОВ "Мелбет", і саме під однойменним брендом і мало працювати. Але після скандалу з 1xBwt ТОВ перейменувалася на "Поінтлото".

"Скоріш за все, це зумовлено тим, що компанія Melbet працює в росії і повʼязана із 1XBet. Юридична особа, яка стоїть за Melbet в рф та володіє їх торговою маркою, на вересень 2022-го насправді належить компанії з іншою назвою — ООО «Мелофон». Та ще зовсім недавно ТМ належала ООО «Селебрити», яка також мала іншу назву. Попередня назва ООО «Селебрити» – 1ХСТАВКА, прямо афільована з 1xBet", – йдеться у розслідуванні.

Також під брендом FanSport в Україні оперує ТОВ "Плей Фан Інвестмент". Ліцензію на організацію і проведення азартних ігор в інтернеті компанія отримала ще у січні 2022 року. Власником ТОВ «Плей Фан Інвестмент» є Клещук Олександр Олександрович. До 2016 року він разом із Борисом Баумом були акціонерами Пін-Банка. А в 2011-му разом були у спостережній раді банку.

FanSport використовує платформу BetB2B, головним клієнтом якої вказаний 1XBet. Журналісти вважають, що BetB2B – ще одна дочірня компанія російських букмекерів, через яку вони створюють начебто не повʼязані із ними бренди. Одним з яких і є FanSport.

Тією ж платформою користується ще один букмекерський сайт – BetWinner. У цієї платформи поки що немає ліцензії на діяльність в Україні. Але в січні 2022 року в Україні була зареєстрована торгівельна марка BetWinner. І скоріш за все це зроблено для того, щоб згодом отримати ліцензію на діяльність. BetWinner майже повністю ідентичний із сайтом 1XBet. Навіть сторінка 1XBet в Вікіпедії сповіщає, що BetWinner є дочірньою компанією холдінгу Сєміохіна, Каршкова та Казоріна.

Маркетинові матеріали 1xSlots вказують на приналежність бренду до 1XBet. А це, в свою чергу вказує на прямий звʼязок BetWinner та 1XBet.

Нагадаємо, на початку вересня Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) на черговому засіданні ухвалила рішення про анулювання ліцензії, виданої ТОВ "Твоя беттингова компанія" (ТБК) на проведення букмекерської діяльності та діяльності онлайн-казино під російським брендом 1xBet.