На сході та півдні України продовжують відновлювати приміське залізничне сполучення, - УЗ

Укрзалізниця продовжує відновлювати приміське залізничне сполучення на сході та півдні України.

Про це повідомили в пресслужбі УЗ.

Так, із 1 жовтня призначено поїзд Слов’янськ - Лозова, а з 3 жовтня відновлять сполучення Долинська - Миколаїв.

За інформацією Укрзалізниці, поїзд №6800 Слов’янськ - Лозова вирушатиме зі станції Слов’янськ о 7.30 та прибуватиме до станції Лозова о 10.53. Поїзд №6801 Лозова - Слов’янськ вирушатиме зі станції Лозова о 12.10 та прибуватиме до Слов’янська о 15.29.

"Зазначені поїзди курсуватимуть щодня крім четверга. Вони робитимуть зупинки на станціях Шидловська, Бантишеве, Гусарівка, Барвінкове, Язикове, Гаврилівка, Дубове, Близнюки", - додали в пресслужбі національного перевізника.

Також із 3 жовтня почне курсувати приміський поїзд №6318/6317 Миколаїв-Вантажний - Долинська.

Зі станції Миколаїв-Вантажний він вирушатиме о 17.30 та прибуватиме до Долинської о 21.49. А зі станції Долинська поїзд вирушатиме о 3.20 та прибуватиме на станцію Миколаїв-Вантажний о 7.30.

Нагадаємо, Укрзалізниця відновила рух поїздів до селища на Харківщині, яке шість місяців перебувало у прифронтовій зоні, а також подвоює рухомий склад на маршруті до деокупованої Балаклії.