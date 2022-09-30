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На сході та півдні України продовжують відновлювати приміське залізничне сполучення, - УЗ

Із 1 жовтня призначено поїзд Слов’янськ - Лозова, а з 3 жовтня відновиться сполучення Долинська - Миколаїв.

На сході та півдні України продовжують відновлювати приміське залізничне сполучення, - УЗ
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця продовжує відновлювати приміське залізничне сполучення на сході та півдні України

Про це повідомили в пресслужбі УЗ.

Так, із 1 жовтня призначено поїзд Слов’янськ - Лозова, а з 3 жовтня відновлять сполучення Долинська - Миколаїв.

За інформацією Укрзалізниці, поїзд №6800 Слов’янськ - Лозова вирушатиме зі станції Слов’янськ о 7.30 та прибуватиме до станції Лозова о 10.53. Поїзд №6801 Лозова - Слов’янськ вирушатиме зі станції Лозова о 12.10 та прибуватиме до Слов’янська о 15.29.

"Зазначені поїзди курсуватимуть щодня крім четверга. Вони робитимуть зупинки на станціях Шидловська, Бантишеве, Гусарівка, Барвінкове, Язикове, Гаврилівка, Дубове, Близнюки", - додали в пресслужбі національного перевізника.

Також із 3 жовтня почне курсувати приміський поїзд №6318/6317 Миколаїв-Вантажний - Долинська. 

Зі станції Миколаїв-Вантажний він вирушатиме о 17.30 та прибуватиме до Долинської о 21.49. А зі станції Долинська поїзд вирушатиме о 3.20 та прибуватиме на станцію Миколаїв-Вантажний о 7.30.

Нагадаємо, Укрзалізниця відновила рух поїздів до селища на Харківщині, яке шість місяців перебувало у прифронтовій зоні, а також подвоює рухомий склад на маршруті до деокупованої Балаклії.

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