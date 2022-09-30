«Нерукостислі»: як сексисти втрачають аудиторію і прибуток, або чого нас вчить історія очільника Yakaboo
«Нерукостислі»: як сексисти втрачають аудиторію і прибуток, або чого нас вчить історія очільника Yakaboo
Південна Корея через Чехію поставить Україні зброю на 2,9 млрд доларів, – ЗМІ
Південна Корея через Чехію поставить Україні зброю на 2,9 млрд доларів, – ЗМІ
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Причиною трьох вибухів поблизу ЗАЕС, ймовірно, стали тварини, - МАГАТЕ
Причиною трьох вибухів поблизу ЗАЕС, ймовірно, стали тварини, - МАГАТЕ
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
За два дні роботи "народного супутника" ворог втратив більше бронетехніки, ніж коштує весь проєкт, – Міноборони
За два дні роботи "народного супутника" ворог втратив більше бронетехніки, ніж коштує весь проєкт, – Міноборони
Танкове побоїще
Танкове побоїще
Хлань повідомив про потужний приліт по окупантах в Олешках на Херсонщині
Хлань повідомив про потужний приліт по окупантах в Олешках на Херсонщині
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія може готувати атаку хімічною зброєю та операцію з використанням форми нацполіції на півдні України, – джерела

До Херсона прибула партія хлорпікрину. 

Росія може готувати атаку хімічною зброєю та операцію з використанням форми нацполіції на півдні України, – джерела
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Російські війська можуть використати проти України хімічне озброєння. Джерела LB.ua у розвідці повідомили про фіксацію прибуття партії хімічних отруйних речовин (хлорпікрину) у Херсон. Частина – у транспортних контейнерах, решта – у вигляді споряджених боєприпасів. Разом з цим, 19 вересня в районі с. Дорожнянка (Запорізька область) було зафіксовано використання хлорпікринової гранати К-51.

З перевірених джерел стало відомо, що у с. Снігурівка (Миколаївська область) окупаційні сили здійснюють проникнення до приміщень, що належать Національній поліції України та забирають поліцейський однострій.

Джерела стверджують, що російські окупаційні війська можуть готувати атаку із використанням хімічної зброї проти Сил оборони на півдні України та паралельно з цим здійснити злочин “під чужим прапором” з використанням поліцейського однострою.

Хлорпікрин – хімічна сполука, яка використовується як антимікробний засіб широкого спектру дії, фунгіцид, гербіцид, інсектицид і нематицид. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також