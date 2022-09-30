Росія може готувати атаку хімічною зброєю та операцію з використанням форми нацполіції на півдні України, – джерела

Російські війська можуть використати проти України хімічне озброєння. Джерела LB.ua у розвідці повідомили про фіксацію прибуття партії хімічних отруйних речовин (хлорпікрину) у Херсон. Частина – у транспортних контейнерах, решта – у вигляді споряджених боєприпасів. Разом з цим, 19 вересня в районі с. Дорожнянка (Запорізька область) було зафіксовано використання хлорпікринової гранати К-51.

З перевірених джерел стало відомо, що у с. Снігурівка (Миколаївська область) окупаційні сили здійснюють проникнення до приміщень, що належать Національній поліції України та забирають поліцейський однострій.

Джерела стверджують, що російські окупаційні війська можуть готувати атаку із використанням хімічної зброї проти Сил оборони на півдні України та паралельно з цим здійснити злочин “під чужим прапором” з використанням поліцейського однострою.

Хлорпікрин – хімічна сполука, яка використовується як антимікробний засіб широкого спектру дії, фунгіцид, гербіцид, інсектицид і нематицид.