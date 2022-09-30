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Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії

Обидва відомі співпрацею з колаборантами та окупантами. 

Митрополит Луганський та Алчевський УПЦ Пантелеймон (Поворознюк) взяв участь в оголошенні незаконної анексії Російською Федерацією Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей. Присутність Пантелеймона у кремлівському палаці була помічена під час прямої трансляції.

Митрополит Луганський (УПЦ)
Фото: Скріншот з відео
Митрополит Луганський (УПЦ)

Сану митрополита Луганського тодішнього архієпископа Ровеньківського і Свердловського Пантелеймона предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій удостоїв у червні 2019 року. На той час його нова єпархія вже була розташована на окупованій Росією території Луганської області.

Пантелеймон відомий своєю співпрацею з ватажками "ЛНР". Він допомагав російським загарбникам виправдовувати їхнє вторгнення в Україну. А у травні, відповідно до інформації з відкритих джерел, взяв участь у "міжнародній конференції «Традиційні релігії Донбасу – проти екстремізму та неонацизму»", що проходила на окупованій території. 

Крім того, у кремлівському палаці також був помічений настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко), що входить до запорізької єпархії УПЦ. Раніше агітував за "якнайшвидше проведення референдуму про приєднання до Росії".

Архімандрит Іоанн (УПЦ)
Фото: Скріншот з відео
Архімандрит Іоанн (УПЦ)

Зазначимо, що на оголошенні незаконної анексії був відсутній патріарх Кирило. Він, за даними російських ЗМІ, захворів на ковід. Замість нього на збори прийшов керівник справами московської патріархії митрополит Деонісій (Порубай).

Діонісій (Порубай)
Фото: Скріншот з відео
Діонісій (Порубай)

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, митрополита-втікача з ізюмської єпархії, який співпрацював з колаборантами та втік до Ростовської області після звільнення Ізюма, Єлисея митрополит УПЦ Онуфрій навіть не відсторонив від посади, просто призначивши тимчасово виконувати обов’язки в ізюмській єпархії митрополита Харківського і Богодухівського Онуфрія (із сусідньої єпархії).

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