У Фонтанській громаді Одеської області перейменували 16 вулиць, зокрема вулиці Терешкової, Пушкіна, Гагаріна.
Про це LB.ua стало відомо із сесії місцевої влади.
Під час 24-ї сесії 8-го скликання депутати одностайно перейменували 16 вулиць, з яких:
- вул. Терешкової у селі Крижанівка – на вул. Курортну;
- вул. Терешкової у селі Нова Дофінівка – на вул. Зоряна;
- вул. Терешкової у селі Фонтанка – на вул. Івана Мазепи.
Крім цього, вул. Маяковського у селі Фонтанка перейменували на вул. Джонсона, а провулок – на честь військового, який у перші дні повномасштабного вторгнення підірвав міст із собою – Віталія Скакуна.
Вул. Гагаріна в селі Фонтанка перейменували на вул. на честь начальника 28-ї ОМБр полковника Гуляєва. А вул. Лермонтова – на честь військового 28-ї бригади Івана Ворохти.
Нагадаємо, нещодавно в Козятинському районі перейменували чотири вулиці Терешкової.