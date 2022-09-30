Всі вони знаходились у Фонтанській громаді.

У Фонтанській громаді Одеської області перейменували 16 вулиць, зокрема вулиці Терешкової, Пушкіна, Гагаріна.

Про це LB.ua стало відомо із сесії місцевої влади.

Під час 24-ї сесії 8-го скликання депутати одностайно перейменували 16 вулиць, з яких:

вул. Терешкової у селі Крижанівка – на вул. Курортну;

вул. Терешкової у селі Нова Дофінівка – на вул. Зоряна;

вул. Терешкової у селі Фонтанка – на вул. Івана Мазепи.

Крім цього, вул. Маяковського у селі Фонтанка перейменували на вул. Джонсона, а провулок – на честь військового, який у перші дні повномасштабного вторгнення підірвав міст із собою – Віталія Скакуна.

Вул. Гагаріна в селі Фонтанка перейменували на вул. на честь начальника 28-ї ОМБр полковника Гуляєва. А вул. Лермонтова – на честь військового 28-ї бригади Івана Ворохти.

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, нещодавно в Козятинському районі перейменували чотири вулиці Терешкової.