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На Одещині перейменували три вулиці імені "єдинороски" Терешкової

Всі вони знаходились у Фонтанській громаді.

На Одещині перейменували три вулиці імені "єдинороски" Терешкової
Валентина Терешкова
Фото: minipedia.org.ua

У Фонтанській громаді Одеської області перейменували 16 вулиць, зокрема вулиці Терешкової, Пушкіна, Гагаріна.

Про це LB.ua стало відомо із сесії місцевої влади.

Під час 24-ї сесії 8-го скликання депутати одностайно перейменували 16 вулиць, з яких:

  • вул. Терешкової у селі Крижанівка – на вул. Курортну;
  • вул. Терешкової у селі Нова Дофінівка – на вул. Зоряна;
  • вул. Терешкової у селі Фонтанка – на вул. Івана Мазепи.

Крім цього, вул. Маяковського у селі Фонтанка перейменували на вул. Джонсона, а провулок – на честь військового, який у перші дні повномасштабного вторгнення підірвав міст із собою – Віталія Скакуна.

Вул. Гагаріна в селі Фонтанка перейменували на вул. на честь начальника 28-ї ОМБр полковника Гуляєва. А вул. Лермонтова – на честь військового 28-ї бригади Івана Ворохти.

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, нещодавно в Козятинському районі перейменували чотири вулиці Терешкової.

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