СБУ затримала російського агента, який "наводив" удари дронів-камікадзе на півдні Одещини

Він передавав окупантам розвіддані у вигляді "фотозвіту" та позначок на електронній карті з детальним описом спостережень.

СБУ затримала завербованого російськими спецслужбами агента, який розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони України на Півдні, збираючи інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ, силових і правоохоронних структур, кількість особового складу та військової техніки.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Крім цього, він встановлював точні координати блокпостів і об’єктів критичної інфраструктури, особливо у сфері тепло- та енергопостачання.

"Ці дані ворог планував використати для підготовки диверсій і здійснення повітряних ударів, у тому числі крилатими ракетами та дронами-камікадзе", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зрадником є мешканець міста Рені, якого завербували спецслужби РФ після початку повномасштабного вторгнення.

Він передавав окупантам розвіддані через анонімний телеграм-канал у вигляді "фотозвіту" та позначок на електронній карті з детальним описом спостережень.

Фото: СБУ

Зловмисника затримали на спробі передачі закритих відомостей до РФ. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру.

Нагадаємо, ворог змінив тактику на Півдні України та застосовує дрони-камікадзе. Використовуючи іранські дрони "Шахід-136", ворог намагається економити крилаті ракети.