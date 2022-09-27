Вранці Росія обстріляла Сумську область, увечері – завдала ударів по Краматорську і Словʼянську, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині та Житомирщині.

По Одеській області вночі ворог спрямував чергову атаку дронів-камікадзе. Всі три дрони-агресори знищені силами протиповітряної оборони, повідомили у зведенні ОВА станом на 9 ранку.

Сьогодні вранці ворог вкотре атакував Запоріжжя. Поцілив 10 ракетами С-300 в об’єкти інфраструктури обласного центру. На місцях уражень виникли пожежі, працюють рятувальники. Пошкоджена лінія електропередач. Профільні служби вже відновлюють мережу. Дані щодо наслідків уточнюються.

У Сумській області сьогодні зранку по території Шалигинської громади росіяни били з мінометів – зафіксовано три "прильоти" та черги зі стрілецької зброї. Наслідки уточнюються. Вночі по Шалигинській громаді окупанти гатили із реактивних систем залпового вогню. Попередньо, без постраждалих.

На Дніпропетровщині ворог знову завдав ударів по Нікопольському району. Під вогонь потрапили Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Били із РСЗВ та важкої артилерії. Попередньо, без загиблих і поранених.

У Нікополі пошкоджені 15 будинків, шість господарських споруд та автівки. У Марганці пошкоджені 10 будинків, дитячо-юнацька спортивна школа, зона відпочинку, газогін та лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді масштаби руйнувань уточнюються.

У Харківській області протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Чугуївського, Куп’янського, Харківського, Ізюмського та Лозівського районів. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, гаражі та крамниці. В Чугуївському районі постраждало агропідприємство та м’ясокомбінат, в Куп’янському – навчальний заклад.

Внаслідок ракетного удару по м. Первомайський Лозівського району частково зруйновані три житлові будинки. Загинули вісім осіб, серед них – 15-річна дитина. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями від ворожих обстрілів госпіталізовано пʼятьох людей. Усі вони мешканці Куп’янського району.

На Луганському напрямку протягом доби підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян у районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам’янка, Первомайське. Ворог обстрілював позиції наших бійців з усіх видів озброєння. Зокрема, уночі по позиціях захисників Луганщини окупантами завдано 12 артилерійських та сім авіаударів. За минулу добу авіація Сил оборони України завдала 28 ударів, підтверджено ураження понад 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та сім позицій зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська і артилерія уразили пʼять пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, дві позиції зенітних ракетних комплексів, три склади з боєприпасами, а також понад 10 окремих важливих цілей.

У Донецькій області напередодні ввечері зафіксовані удари по Краматорську та Слов’янську. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки й багатоповерхівки. Четверо людей поранені. Вночі – обстріл м. Красногорівка, пошкоджені будинки. Обстріли Світлодарської МВА: с. Одрадівка, ст. Майорськ. Зв’язок відсутній у всіх населених пунктах.

Впродовж ночі – інтенсивні обстріли позицій поблизу Торецька. Вкотре пошкоджено лінію електропередач у м.Торецьк, в результаті частина міста залишилася без електрики. Проводяться ремонтні роботи. Приблизно з 8:00 розпочалися обстріли в районі селищ Піски, Водяне, Невельське Очеретинської громади. На Донеччині за добу – троє загиблих, 13 поранених.

Уночі Миколаїв двічі зазнав масованих обстрілів, попередньо з РСЗВ "Торнадо-С" ворог ударив по різних районах міста. Наразі відомо про пошкодження низки цивільних об’єктів у центрі міста, зокрема житлових будинків, магазинів та мережі водопроводу. Також внаслідок обстрілу сталося руйнування складського приміщення з подальшим горінням. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Вночі ворог завдавав артилерійських ударів по аквазоні м. Очаків. Постраждалих немає. Вранці у місті знову пролунав вибух. Детальна інформація з’ясовується. Вночі також зафіксовано ракетний обстріл с. Весняне, внаслідок чого частково зруйновано та пошкоджено житлові будинки, соціальну інфраструктуру, гаражі, автівки. Постраждалих немає. Під постійним вогнем залишаються населені пункти, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади. Так, за минулу добу обстріляно околиці с. Мурахівка, околиці станції Березнегувате. Постраждалих немає. Вчора вдень та сьогодні зранку – обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Без постраждалих. Також вчора та сьогодні зранку окупанти обстріляли с. Червона Долина. Влучання в раніше зруйновані будинки. Постраждалих немає.

У Херсонській області ситуація залишається надзвичайно складною, тривають активні бойові дії. Окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти та вчиняти інші воєнні злочини, серед яких вбивства та викрадення цивільних. Вкотре було обстріляно Бериславський район. Найбільше постраждала Високопільська громада. Є руйнування цивільної інфраструктури та поранені місцеві. За інформацією ОК "Південь", наша авіація завдала девʼять ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 310 завдань. Зокрема, уражено район зосередження ворожого озброєння та техніки на Бериславщині, посилено вогневий контроль Антонівського мосту, унеможливлено використання переправи в районі Нової Каховки. Також у Бериславському районі ЗСУ приземлили ворожий БПЛА.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти завдали дев’ять ракетних та 22 авіаційних удари, здійснили понад 90 обстрілів із РСЗВ.