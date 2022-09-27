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Минулої доби росіяни масовано обстрілювали Харківщину, є загиблі і багато пошкоджень, – ОВА

На лінії зіткнення тривають бойові дії.

Минулої доби росіяни масовано обстрілювали Харківщину, є загиблі і багато пошкоджень, – ОВА
Ілюстративне фото
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Протягом минулої доби російські війська масовано обстрілювали населені пункти Чугуївського, Куп’янського, Харківського, Ізюмського та Лозівського районів області. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, гаражі та крамниці.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Куп’янську внаслідок обстрілів горіли церковна школа, господарча споруда та крамниця. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями від ворожих обстрілів госпіталізовано п’ятеро людей. Усі вони – мешканці Куп’янського району.

У Первомайському росіяни ракетою вдарили по житлових будинках, господарчих спорудах, горіли автомобілі. На місці знайшли уламки "Іскандера".

"Росіяни забрали життя 15-річної дитини. За даними управління ДСНС, під завалами знайшли сімох загиблих людей", – повідомив Синєгубов.

Голова ОВА також додав, що сьогодні вранці у Дворічній під час обстрілу загинув водій Центру екстреної медичної допомоги. Чоловік йшов на роботу.

У Вовчанську через обстріли горів гаражний кооператив та приміщення м’ясокомбінату. Постраждалих немає.

У Харківському районі внаслідок обстрілу горів дачний будинок.

Наразі триває розмінування території Харківщини. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 906 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог обстрілює позиції наших військових та прилеглі населені пункти. ЗСУ своїм вогнем завдають ворогу відчутних втрат.

Нагадаємо, раніше Kraken показав відео операції, з якої починався контрнаступ української армії на Харківщині. 

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