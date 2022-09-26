Бійці зазначили, що операція переломила хід бойових дій окупантів в області.

Спецпідрозділ Kraken (окремий розвіддиверсійний підрозділ у складі військової частини Міноборони, до якого входять представники Національного корпусу) оприлюднив відео зі звільнення Балаклії на Харківщині.

Його розмістили на Telegram-канал спецпідрозділу.

"Операція, з якої починався контрнаступ української армії. Операція, що переломила фронт окупантів на Харківщині", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 вересня над звільненим від російських окупантів містом Балаклія підняли прапор України. Про це стало відомо з відео, яке оприлюднив Президент України Володимир Зеленський.

10 вересня офіційно підняли Державний прапор за участі керівника області Олега Синєгубова та військовими на чолі з командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським.