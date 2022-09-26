Сьогодні, 26 вересня, російські окупанти знову обстріляли Слов'янськ на Донеччині.

Про це повідомив керівник військово-цивільної міської адміністрації Слов'янська Вадим Лях.

“У Слов'янську знову неспокійно. Ворожий обстріл у районі вул. Барвінківській та в центрі – вул. Ботанічна та Шевченко”, - повідомив Лях.

Фото: Вадим Лях

Він додав, що інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Фото: Вадим Лях

Фото: Вадим Лях

Нагадаємо, 22 вересня російські війська обстріляли Слов’янськ Донецької області ракетами С-300. Постраждали приватні будинки на вулиці Мічуріна.