У Житомирській області скоротили комендантську годину

Від сьогодні у Житомирській області змінюється тривалість комендантської години.
Про це повідомив у Telegram голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"За рішенням Ради оборони Житомирщини відсьогодні, з 26 вересня, комендантська година на Житомирщині розпочинатиметься о 24:00 й триватиме до 5:00 ранку", – йдеться у повідомленні.
У комендантську годину перебувати на вулиці мають право лише військові, поліцейські і громадяни, які мають спеціальну перепустку.
Нагадаємо, у Миколаївській області подовжено комендантську годину. З 1 жовтня вона починатиметься раніше, о 22:00, і триватиме до 6:00.