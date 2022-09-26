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У Житомирській області скоротили комендантську годину

Вона розпочинатиметься о 24:00 і триватиме до 5:00 ранку.

У Житомирській області скоротили комендантську годину
Фото: ukrinform.ua

Від сьогодні у Житомирській області змінюється тривалість комендантської години.

Про це повідомив у Telegram голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"За рішенням Ради оборони Житомирщини відсьогодні, з 26 вересня, комендантська година на Житомирщині розпочинатиметься о 24:00 й триватиме до 5:00 ранку", – йдеться у повідомленні.

У комендантську годину перебувати на вулиці мають право лише військові, поліцейські і громадяни, які мають спеціальну перепустку.

Нагадаємо, у Миколаївській області подовжено комендантську годину. З 1 жовтня вона починатиметься раніше, о 22:00, і триватиме до 6:00.

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