У Житомирській області скоротили комендантську годину

Вона розпочинатиметься о 24:00 і триватиме до 5:00 ранку.

Від сьогодні у Житомирській області змінюється тривалість комендантської години.

Про це повідомив у Telegram голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"За рішенням Ради оборони Житомирщини відсьогодні, з 26 вересня, комендантська година на Житомирщині розпочинатиметься о 24:00 й триватиме до 5:00 ранку", – йдеться у повідомленні.

У комендантську годину перебувати на вулиці мають право лише військові, поліцейські і громадяни, які мають спеціальну перепустку.

Нагадаємо, у Миколаївській області подовжено комендантську годину. З 1 жовтня вона починатиметься раніше, о 22:00, і триватиме до 6:00.