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​МАГАТЕ розпочало переговори про створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС

"Пріоритетом залишається робота із гарантування безпеки ядерних об’єктів України".

​МАГАТЕ розпочало переговори про створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС
Фото: twitter/rafaelmgrossi

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) розпочало низку переговорів щодо створення зони ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції, яка з березня 2022 року окупована російськими військовими.

Про це повідомив у Twitter генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він сказав, що проводить зустріч із заступницею держсекретаря США з питань контролю над озброєнням і міжнародної безпеки Бонні Дженкінс.

"У центрі уваги – термінове створення охоронної зони ядерної безпеки на Запорізькій АЕС. Пріоритетом залишається робота із гарантування безпеки ядерних об’єктів України, і підтримка США високо цінується", – йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, 15 вересня МАГАТЕ ухвалило резолюцію з вимогою до Росії припинити обстріли ЗАЕС і вивести звідти свої війська. Із 35 учасників 26 підтримали резолюцію, семеро утрималося (Єгипет, Південна Африка, Сенегал, Бурунді, В’єтнам, Індія і Пакистан). Проти висловилися Росія та Китай.

 

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