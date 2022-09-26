​МАГАТЕ розпочало переговори про створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) розпочало низку переговорів щодо створення зони ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції, яка з березня 2022 року окупована російськими військовими.

Про це повідомив у Twitter генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він сказав, що проводить зустріч із заступницею держсекретаря США з питань контролю над озброєнням і міжнародної безпеки Бонні Дженкінс.

Kicked off #IAEAGC week meeting w/ 🇺🇸 @StateDept @UnderSecT @Jenkinsbd. Urgent establishment of Nuclear Safety and Security Protection Zone at #Zaporizhzhya NPP in focus.

Work to keep Ukraine's nuclear sites safe and secure remains priority and #US support is highly appreciated. pic.twitter.com/zfN1j2mtqD — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 26, 2022

"У центрі уваги – термінове створення охоронної зони ядерної безпеки на Запорізькій АЕС. Пріоритетом залишається робота із гарантування безпеки ядерних об’єктів України, і підтримка США високо цінується", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 вересня МАГАТЕ ухвалило резолюцію з вимогою до Росії припинити обстріли ЗАЕС і вивести звідти свої війська. Із 35 учасників 26 підтримали резолюцію, семеро утрималося (Єгипет, Південна Африка, Сенегал, Бурунді, В’єтнам, Індія і Пакистан). Проти висловилися Росія та Китай.