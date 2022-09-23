В Офісі президента продовжують наполягати на необхідності подальшої електрифікації України

Після війни хочуть розвивати "атомку", зелену енергетику і підвищувати акцизи на нафтопродукти.

Україна зацікавлена у подальшому розвитку атомної та зеленої енергетики і впровадження новацій, що мінімізують використання транспорту, який використовує нафтопродукти.

Про це в інтервʼю Lb.ua повідомив заступник очільника Офісу президента з економічних питань Ростислав Шурма.

Так, на запитання, чи актуальний розвиток в Україні атомної енергетики, зокрема на тлі останніх подій на ЗАЕС і того, що відбувається в країні, він відповів: "Так, безумовно, актуальні (плани щодо розвитку атомної енергетики, – LB.ua). Навіть більше, ніж були".

Та додав, що після завершення війни необхідно займатися розвитком "і зеленої енергетики в першу чергу, і атомної".

А також додав, що через питання національної безпеки необхідно будувати інфраструктуру електричних заправок для транспорту і вести політику скорочення тих авто, які використовують нафтопродукти.

"Росія продовжує залишатися надзвичайно великим постачальником нафтопродуктів і нафти на глобальний ринок. І хоч ми не купуємо ні російську нафту, ні російські нафтопродукти, вони потрапляють у загальносвітовий баланс, і ми, зрештою, це теж споживаємо. Тому необхідно на рівні державної політики, на рівні кожного споживача замінювати нафтопродукти електрикою", – наголосив Шурма.

Та пояснив, що в частині виробітку електричної енергії Україна вже зараз самодостатня.

"Бо наша країна здатна забезпечити себе електрикою в повному обсязі вже зараз. А надалі – ще й шляхом подальшої розбудови зеленої енергетики", – зазначив він.

Серед можливих методів спонукання до відмови від використання нафтопродуктів Ростислав Шурма назвав подальше підвищення акцизів на пальне.

"Коли економічна ситуація стабілізується, потрібно акцизи не тільки повертати повністю, а й збільшувати їх, бо ми маємо дбати про енергетичну безпеку", - наголосив він.

Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному засіданні 21 вересня прийняла в другому читанні Закон 7668-д щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану.

Уночі 21 вересня окупанти вкотре обстріляли Запорізьку АЕС. Через обстріли відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку №6.