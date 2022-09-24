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З портів Одеси і Чорноморська вийшли ще вісім суден з українською аграрною продукцією

На їх борту перебуває 131,3 тис. тонн збіжжя.

З портів Одеси і Чорноморська вийшли ще вісім суден з українською аграрною продукцією
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Сьогодні з портів Одеси та Чорноморська у межах "зернової ініціативи" відправляться ще вісім суден.

Як повідомляє у Facebook Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що на їх борту перебуває 131,3 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Наразі шість суден вже вийшли з портів, об’єднавшись в караван, а ще два чекають своєї черги. З початку роботи “зернового коридору” 211 суден вивезли 4,7 млн тонн української агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.

 

Нагадаємо, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерреша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

До слова, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що російський президент Володимир Путін збрехав про те, що українське зерно не потрапило до людей, які його потребують. 

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